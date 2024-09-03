Він розташований на околиці міста.

Увечері в понеділок, 2 вересня, у російській Твері почали відбивати атаку безпілотних літальних апаратів.

Місцеві Telegram-канали поширили велику кількість відео роботи російської протиповітряної оборони. Повідомляється, що близько 23:00 вона працювала в Мигаловській в/ч.

За даними російських пабліків, ціллю безпілотників був місцевий аеродром. Ймовірно, йдеться про аеродром спільного базування Мигалово, який розташований на околиці міста.

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Удари по російських аеродромах

Як відомо, Україна неодноразово била по російських військових авіабазах безпілотними літальними апаратами. Це дозволило завдати загарбникам серйозних втрат.

Наприкінці серпня під атакою дронів опинився російський аеродром у місті Калач-на-Дону. За даними джерел УНІАН, тієї ночі Україні вдалося вразити склади з керованими авіабомбами і паливом.

У Defense Express зазначали, що це був єдиний аеродром біля України, на якому росіяни захищали літаки за допомогою укриттів.

Також раніше в Саратовській області повідомляли про атаку українських безпілотників на аеродром "Енгельс". Саме з цієї авіабази злітають російські бомбардувальники для ударів по Україні.

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