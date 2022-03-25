Внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року на Росію накладені санкції. Багато міжнародних компаній вже відмовилися від роботи там, втім, деякі - ще ні.
За останню добу кілька компаній офіційно заявили про вихід з російського ринку. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у Telegram-каналі.
Так, американська компанія для допомоги в написанні текстів англійською мовою Grammarly припинила роботу в Росії та Білорусі та заблокувала доступ користувачам цих країн.
Ще одна американська компанія Clarivate припинила діяльність у Росії та Білорусі. Clarivate управляє базами даних.
Крім того, в РФ припинила розробку програмного забезпечення німецька телекомунікаційна компанія Deutsche Telekom.
Японська телекомунікаційна компанія NEC Group призупинила всі майбутні продажі продуктів та послуг, а також майбутні інвестиції в російський ринок.
Нідерландський виробник фарб та покриттів Holland Colours оголосив про припинення інвестицій у російські та білоруські проєкти.
Авіакомпанія Вірменія скасувала частину рейсів із Москви до Єревану й назад.
Німецький виробник вантажівок Daimler Truck на тлі подій в Україні оголосив про зупинення бізнесу на території Росії.
"Залишилося недовго", - резюмували у Мінцифри.
Нагадаємо, Японія вдарила санкціями по російським політикам, олігархам і компаніям. Понад 100 фізичних та юридичних осіб потрапили під санкції Японії.