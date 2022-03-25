З російського ринку продовжують виходити компанії, які засуджують агресію проти України.

Внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року на Росію накладені санкції. Багато міжнародних компаній вже відмовилися від роботи там, втім, деякі - ще ні.

За останню добу кілька компаній офіційно заявили про вихід з російського ринку. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у Telegram-каналі.

Так, американська компанія для допомоги в написанні текстів англійською мовою Grammarly припинила роботу в Росії та Білорусі та заблокувала доступ користувачам цих країн.

Ще одна американська компанія Clarivate припинила діяльність у Росії та Білорусі. Clarivate управляє базами даних.

Крім того, в РФ припинила розробку програмного забезпечення німецька телекомунікаційна компанія Deutsche Telekom.

Японська телекомунікаційна компанія NEC Group призупинила всі майбутні продажі продуктів та послуг, а також майбутні інвестиції в російський ринок.

Нідерландський виробник фарб та покриттів Holland Colours оголосив про припинення інвестицій у російські та білоруські проєкти.

Авіакомпанія Вірменія скасувала частину рейсів із Москви до Єревану й назад.

Німецький виробник вантажівок Daimler Truck на тлі подій в Україні оголосив про зупинення бізнесу на території Росії.

"Залишилося недовго", - резюмували у Мінцифри.

Нагадаємо, Японія вдарила санкціями по російським політикам, олігархам і компаніям. Понад 100 фізичних та юридичних осіб потрапили під санкції Японії.

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