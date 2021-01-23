У Москві людей по одному вихоплюють із натовпу та відводять до поліцейських автобусів.

У Росії на акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального затримали понад тисячу людей.

Читайте такожРосія повстала проти Путіна: масові затримання і побиття (онлайн-трансляція)Як повідомляє «Настоящее время», затримання на несанкціонованій акції на підтримку опозиціонера проводять на Пушкінській площі в Москві. Людей по одному вихоплюють із натовпу та відводять до поліцейських автобусів. Деяких несуть за руки й за ноги.

Періодично протестувальникам вдається відбивати затриманих.

Загальну кількість учасників та затриманих визначити важко, але навколо пам'ятника Пушкіну все заповнено людьми.

Також силовики не дають прихильникам Навального зібратись на Сенатській площі в Петербурзі. Люди сходяться до Сенатської площі по Вознесенському проспекту та сусідніх вулицях. Ближче до Ісакіївського собору ОМОН оточив людей у кільце. Протестувальники частково розібрали паркан, що огороджує площу.

Ще до початку акції до автобусів почали відправляти журналістів - навіть тих, у кого є розпізнавальне екіпірування, посвідчення та редакційні завдання. На вихід закрили дві станції метро.

В обох містах люди скаржаться на проблеми зі зв'язком у всіх операторів.

Акції на підтримку Навального походять по всій Росії. В них беруть участь тисячі людей.

За даними правозахисного порталу «ОВД-Инфо», на 16:02 за московським часом поліція затримала понад 1090 учасників акцій та випадкових перехожих.

Заснований Навальним Фонд боротьби з корупцією пообіцяв компенсувати штрафи всім тим, кого затримають 23 січня.

Повернення та арешт Навального

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

Навальний закликав прихильників не боятися і виходити на вулиці.

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Автор: Вікторія Токарєва