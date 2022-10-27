Напередодні Путін заявив про нібито закінчення часткової мобілізації.

На заводі в Ярославській області Росії "Газові турбіни" примусовий набір мобілізованих проходив просто на виході з підприємства.

Про це пише видання "Дождь".

Співробітники військкоматів заблокували шляхи і відловлювали робітників, які виходили зі зміни.

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Чоловіків звіряли зі списками і відправляли в автобус, що стояв поруч, а там вже оформляли їм повістки з вимогою з'явитися до військкомату.

Росія вербує "свіже м'ясо" на війну проти України

Раніше видання "Foreign Policy" з посиланням на джерела писало про вербувальну кампанію Росії в Афганістані. Нібито представники РФ зв'язуються зі спецназівцями, які пройшли американську підготовку, для боїв в Україні.

Тоді експерти відзначали, що ці ці сили в цілому були некомпетентними і передали країну талібам за лічені тижні.

Почастішало вербування Росією і зеків. Ув'язнених за вбивства, зґвалтування та торгівлю наркотиками відразу перекидають на гарячі ділянки фронту.

На початок жовтня в ПВК "Вагнера" вже воює понад половина з 8 тисяч завербованих зеків.

Паралельно в Росії розпочався осінній призов в армію. За підсумками часткової мобілізації, в армію РФ мобілізували понад 400 тисяч осіб.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже 69 220 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

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