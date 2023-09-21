Попри те, що режим президента країни-агресора буде берегти жителів Москви, мобілізація неминуче торкнеться їх.

Ймовірна нова хвиля мобілізації в Росії цього разу торкнеться і жителів Москви. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

"Переважно ця хвиля публічної мобілізації пройшла осторонь Москви і Московського регіону, та власне столичних жителів, принаймні її частини, мова не йде про гастарбайтерів чи якісь неблагонадійні верстви населення. Пересічного москвича ця мобілізація торкнулась мало. Цього разу, ймовірно, буде по-іншому", - заявив він.

За словами Юсова, попри те, що режим президента країни-агресора буде берегти жителів Москви, мобілізація неминуче торкнеться їх.

Відео дня

Також він зазначив, що нова ймовірна хвиля мобілізації торкнеться ще більшої кількості пересічних родин.

"Яке б це не було закрите суспільство з репресією та диктатурою, тим не менше, Кремль має підстави побоюватися суспільних настроїв, тому рішення про нову хвилю мобілізації вже декілька разів переносили", - сказав Юсов.

Він наголосив, що прихована мобілізація в Росії триває весь час, водночас нова публічна хвиля мобілізації може розпочатись і осінь є тим періодом, коли її могли б оголосити.

Мобілізація в Росії - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня було заявлено, що у Кремлі розглядають сценарій оголошення повноцінної публічної мобілізації росіян на війну проти України. Це пов'язано з великими втратами окупантів на фронті.

21 вересня 2022 року російський диктатор Володимир Путін підписав указ про оголошення часткової мобілізації на території РФ. Загалом планували мобілізувати біля 300 тисяч осіб. Тоді росіяни масово кинулися виїжджати до інших країн.

Приблизно через місяць міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив, що мобілізацію завершено, проте мобілізаційні заходи в Росії не припинялися.

Вас також можуть зацікавити новини: