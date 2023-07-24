Якщо за старими правилами призову в 2024 році підлягали 6,8 млн осіб, то за новими - 9,14 млн (+2,34 млн).

Більше двох мільйонів громадян РФ поповнять ряди "призовників" для армії в результаті розширення меж призовного віку, ініційованих Державною Думою.

Поправки, що скасовують підвищення нижньої межі призову з 18 до 21 року, але підвищують верхню планку з 27 до 30 років, на третину збільшать чисельність призовного контингенту, прогнозують демографи.

Якщо за старими правилами призову в 2024 році підлягали 6,8 млн осіб, то за новими - 9,14 млн (+2,34 млн). У 2025 році в разі прийняття поправок чисельність призовного контингенту складе 9,13 млн осіб, у 2026 році - 9,16 млн осіб, у 2027 році - 9,28 млн осіб, а до 2030 року зросте майже до 10 млн, оцінює науковий співробітник Інституту економічної політики ім. Гайдара Ігор Єфремов.

Відео дня

Призов і мобілізація в РФ - деталі

Держдума РФ замість підвищення одночасно верхньої і нижньої вікових рамок для призову на строкову службу, затвердила підвищення тільки верхньої межі, а нижня планка залишиться, як є. Тепер на строкову службу в РФ будуть призивати з 18 до 30 років.

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який підвищує на п'ять років граничний вік перебування в запасі громадян, які мають військові звання нижче офіцерських. Раніше в країні підвищили призовний вік.

Вас також можуть зацікавити новини: