Політик відкупився грошима за мовчання, адже боїться за свою репутацію.

У російській Держдумі вирують пристрасті. Подейкують, що лідер ЛДПР Леонід Слуцький домагається не тільки журналісток, але й усіх жінок навколо.

Як повідомляє проект ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерело, нещодавно Слуцький потрапив у скандал. Окрім домагань до журналісток із пулу Держдуми наступник скандального Жириновського багато років тероризує співробітниць.

"Як розповіла одна з них, помічниця депутата, як тільки вона залишилася з Леонідом Слуцьким наодинці у кабінеті, народний обранець накинувся на неї та притиснув до стіни. При цьому нинішній голова ЛДПР не намагався доторкнутися до грудей чи сідниць своєї жертви, а одразу спробував вчепитися в пах. З боєм дівчина вирвалася і вибігла з приймальні, як ошпарена", - каже джерело.

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Приблизно через десять хвилин до неї прийшов помічник Леоніда Слуцького і мовчки вручив конверт, в якому лежали 100 тисяч рублів. Плата за мовчання вносилася щомісяця. Подейкують, що таких конвертів по всій Думі регулярно приносять до 3-4 кабінетів.

Слуцький замість Жириновського

25 березня минулого року про смерть Жириновського стало відомо кільком паблікам та ЗМІ, але тільки 6 квітня російська влада офіційно підтвердила смерть скандального лідера ЛДПР. У політика тоді діагностували 75% ураження легень на тлі інфікування коронавірусом.

При цьому спочатку в партії інформацію заперечували, а потім додали, що лідер ЛДПР перебуває у московській клініці в стабільному стані і навіть дистанційно займається робочими справами.

Понад те, стало відомо, що Жириновський кілька тижнів приховував від колег інфікування, щоб нібито не дискредитувати російську вакцину, яку він вколов собі 8 разів.

У травні 2022 року фракцію ЛДПР у Держдумі РФ замість Жириновського очолив Леонід Слуцький, якого журналістки кількох видань звинувачували у домаганнях.

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