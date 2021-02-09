У підсумку напис частково затоптали, але недалеко від неї з'явився новий - "Путін злодій".

У Петербурзі співробітники МНС приїхали заливати водою великий напис "Навальний", залишений на засніженій поверхні річки Фонтанки.

Читайте такожНімому росіянину виписали штраф за скандування гасел на протестахВідеозапис початку цієї дивної "спецоперації" опублікувала на своїй сторінці в Facebook юрист російського "Фонду боротьби з корупцією" Любов Соболь.

На записі видно, що екіпаж пожежної машини розгорнув шланги та готується, найімовірніше, змити напис.

Як пише "Медиазона" з посиланням на очевидців, співробітники МНС спочатку намагалися залити напис водою зі шланга, але напору не вистачило. Після цього до набережної під'їхали поліцейські.

У прес-службі управління МНС на це заявили, що "машина рятувальників могла там опинитися зовсім у інших справах".

Незабаром з'явилася інформація, що напис частково затоптали, але недалеко від неї з'явився новий - "Путін злодій".

Що відомо про затримання та арешт Навального в Росії

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в"Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви в ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін в 3,5 року на реальний у справі "Ів Роше". Всього Навальний, відповідно до рішення, повинен провести в колонії загального режиму два роки і вісім місяців.

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Автор: Катерина Шварц