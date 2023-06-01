Лише нещодавно диктатор відмовився від участі у важливому заході.

Президент Росії Володимир Путін, не зважаючи на анонсований раніше візит, не приїде до Туреччини після інавгурації Ердогана, як про це повідомляли турецькі ЗМІ.

Колишній надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019 рр.) Валерій Чалий в інтерв’ю "Радіо Свобода" відзначив, що диктатор має острах виїзду з країни.

"Тобто в принципі, я думаю, він не хоче виїжджати, побоюється виїжджати з країни. Але причина не в тому, що всі говорять, що його заарештують, МКС. Ні. Туреччина не ратифікувала статут МКС. Вона на своїй території такі речі, звісно, робити не буде. І це 100%. Тому не в цьому причина. Він боїться виїжджати взагалі з Росії. Останній раз, якщо я не помиляюся, це було 19 грудня минулого року", - сказав Чалий.

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Тоді це був візит до Мінська, де існує контроль російських спецслужб. Коли таких умов немає, то Путін нікуди не їде – боїться за своє життя.

"А Мінськ, щоб було розуміння, що всі знають, куди він приїжджає, там контроль його спецслужб. Тобто це його спецслужби контролюють палац Лукашенка, вони там допущені до всього контролю. Тому там почувається як вдома, з точки зору охорони. Але більше нікуди не їде. Він боїться за своє життя", - додав Чалий.

Зриви візитів Путіна до Туреччини: що відомо

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нещодавно повідомляв, що Путін може приїхати до країни 27 травня. Саме у ту дату проводилося відкриття атомної електростанції "Аккую", котра була побудована "Росатомом". Однак диктатор запрошення свого колеги проігнорував.

Згодом турецьке видання Hürriyet вийшло із заявою, що Путін і Зеленський можуть по черзі прибути в Туреччину після інавгурації Реджепа Ердогана, котра запланована на найближчі вихідні. Спочатку планувався приїзд російського президента, а потім - українського. Темами розмов з Ердоганом повинні стати російсько-українська війна та існування зернової угоди.

Однак помічника Путіна Юрія Ушаков заявив, що не Путін поїде до Туреччини, а спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін. Причин названо не було.

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