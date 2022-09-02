Жінка перед смертю страждала на депресію.

37-річна Оксана з Москви наклала на себе руки через страх померти у ядерній війні.

Про це повідомляє Telegram-канал BAZA.

Тіло Оксани виявив її родич. Деякий час жінка не виходила на зв'язок, тому чоловік навідався до неї. Тіло висіло на антресолі.

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За словами родичів, останнім часом вона страждала на депресію. Невідомо, чи зверталася жінка за допомогою до фахівців. Пізніше у її квартирі знайшли передсмертну записку з дивним текстом, де Оксана розкрила причину свого вчинку.

"Я не хочу вмирати у ядерній війні. Краще я, ніж мама. Дуже люблю маму. Я йду до дідуся", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, у Росії останнім часом почастішали загадкові смерті. Сьогодні голова ради директорів "Лукойл" Равіль Маганов загинув у Москві. Він нібито розбився, коли випав з вікна лікарні. 67-річний Маганов перебував на лікуванні у відділенні на шостому поверсі. На місці інциденту працюють правоохоронці. За однією з версій, це міг бути суїцид.

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