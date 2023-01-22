Санкції проти РФ рупор Кремля назвав "взаємно гострими".

Російський пропагандист Ігор Прокопенко несподівано розкрив "завдання" Росії, яка розв'язала війну в Україні. За його версією, РФ хоче не виграти, а "задовбати".

Як повідомляє Телеграм-канал "НеШутки", в ефірі своєї пропагандистської програми Прокопенко почав просувати тезу роспропаганди про те, як погано живеться європейцям через санкції. "Бідні" жителі ЄС нібито змушені воду з крана економити.

"Сьогодні у Росії нема завдання перемогти, у неї є завдання, як кажуть в інтелігентних колах, задовбати. При чому задовбати всіх: і український режим, і західних противників... Бо санкції виявилися взаємно гострими, а межа міцності у західного обивателя, який економить воду у себе в раковині, він не дуже великий, а обвал світових ринків, прошу зауважити, не за горами", - заявив пропагандист.

Відео дня

Нісенітниці роспропаганди

Роспропаганда ще з 2014 року не перестає дивувати нескінченним потоком нісенітниць. Останнім часом в РФ вдалися до тактики зомбування населення через магів, екстрасенсів та інших шахраїв. Раніше такі "експерти" у прямому ефірі федерального каналу переконували росіян, що їхня країна стане "оазисом світла", а України не буде.

Зовсім нещодавно в ефірі одного з федеральних каналів з'явився двірник, до якого "прийшла Ванга". Замість того, щоб відправити чоловіка до психіатра, російська пропаганда запросила його гостем в одне з ток-шоу.

Не відстають і топ-пропагандистки РФ. Зокрема Маргарита Симоньян видала нову порцію нісенітниці про "цілі" РФ, через які вона почала повномасштабну війну проти України. На думку пропагандистки, навіть Путін нібито не отримує задоволення через те, що відбувається. А Ольга Скабєєва вибухнула погрозами після диверсії на військовому аеродромі в Енгельсі. За її словами, тепер Україні треба боятися ракетних залпів.

Вас також можуть зацікавити новини: