Ватажок найманців попередив про неминучу поразку, коли недооцінюєш противника.

Збройні Сили України – це добре підготовлена армія, яка демонструє "непогані результати". Про це заявив ватажок "Групи Вагнера" Євген Пригожин.

Коментуючи прагнення російської пропаганди перебільшити успіхи армії РФ і принизити бойові якості ЗСУ, Пригожин назвав подібні самовихваляння рецептом для поразки.

"Не треба писати про те, що російський танк знищив 500 націоналістів і вони всі, обіс*вшись, втекли. Потрібно реально до цього підходити, інакше ми так і будемо думати, що одним танком ми всіх розженемо. А це не так. Дійсно, українська армія готується, показує досить непогані результати", – заявив він

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Пригожин підкреслив, що існує прямий взаємозв'язок між ставленням до супротивника і отриманим результатом в протиборстві.

"Краще до супротивника ставитися, завищивши очікування від нього, ніж думати, що він повний дегенерат. Якщо будеш думати, що дегенерат, в будь-якому випадку програєш змагання, яке б воно не було – спортивне або війна", - заявив ватажок найманців.

Як бреше російська пропаганда

Після серії ракетних і дронових ударів по Києву російське Міністерство оборони сьогодні відзвітувало, що армія РФ нібито успішно завдала ударів по "центрам ухвалення рішень" на території України. Зокрема стверджується, нібито російські ракети і дрони успішно вразили "всі призначені об'єкти", серед яких не просто штаби ЗСУ, а центри планування "терактів на території РФ", в яких нібито працювали "фахівці західних спецслужб".

Водночас українські військові передавали, що в ході нічної атаки 30 травня ППО збила 29 з 31 дрона-камікадзе. Днем раніше було збито 11 "Іскандерів" з 11 запущених, а вночі – 37 з 40 ракет і 29 з 35 ударних дронів.

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