Йому доведеться заплатити 90 тисяч рублів.

У Бурятії тричі оштрафували тренера спортивної школи селища Онхой Валерія Яковлєва за "дискредитацію" збройних сил Росії. Докази у справі надав навчальний заклад, в якому працює чоловік.

Як передає портал "Медуза", перші два штрафи призначили 5 квітня, а нещодавно до них додався третій. Причина покарання — зірвані Валерієм Яковлєвим букви Z. Тренер двічі прибрав їх з георгіївської стрічки на дверях школи в кінці березня.

"Я вважаю, що діти поза політикою. Вони тренуються. Все інше їм — до лампочки", — заявив Яковлєв.

Після цього вахтер в школі відмовилася видавати тренеру ключі і повідомила, що його викликає директор Інеса Карпукова. Чоловік почав говорити, що вона не має права вішати букву Z, символ вторгнення РФ в Україну, і висловився проти війни. Вахтер записала заяви Яковлєва на диктофон і повідомила директору. Остання викликала поліцію і надала докази у справі.

Карпукова назвала тренера "людиною з ненормальною агресією". Нібито вахтери в школі боялися Яковлєва, і "пішли на цей крок і записали його".

"Потім поліцейські прийшли і весь цей матеріал забрали, ось і все. На суді він зрозумів, з ким має справу і під яку статтю він потрапив. Нехай скаже спасибі, що ще екстремізм йому не поставили", — підсумувала Карпукова.

Нагадаємо, наприкінці березня в РФ стався схожий випадок. На Сахаліні в місті Корсаков у школі № 6 учні "здали" свою вчительку з англійської мови Марину Дуброву, коли вона висловилася проти "спецоперації" в Україні.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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