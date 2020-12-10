У місті Зарічному Пензенської області новорічну ялинку прикрасили справжнім сміттям.
Про це в Instsgram повідомляє аккаунт, присвячений життю міста.
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"На вулиці Східній своя новорічна атмосфера. ПЕТ пляшки, диски, упаковка від чіпсів і багато іншого прикрашають ялинку на околиці міста. Якщо у вас давно не вивозили сміття, не біда, ви знаєте куди можна віднести!"- йдеться в повідомленні.
Місцеві жителі сповнені обурення:
"Ця ялинка просто знущання над дітьми та їхніми батьками! Вона реально стрьомна. Чергова галочка про виконання для наших "управлінців"", "Цього року як ніколи прикрасили ялинку, та й сама ялинка лиса, гілок зверху не вистачає", "Краще б зовсім не прикрашали, ніж так", - написали користувачі.
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