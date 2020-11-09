Під Ярославлем забудовник розпиляв дерев'яний будинок багатодітного батька, щоб прилаштувати до нього офісний центр.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
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Як повідомляється, Денис Рощин і його троє дітей раніше ділили будинок з ще однією сім'єю - з ними була домовленість: якщо зберуться з'їжджати, він викупить їх половину і стане повноправним господарем всієї будівлі.
Через деякий час чоловік поїхав у довге відрядження, а коли повернувся, виявив, що сусіди продали свою половину забудовнику, який розпиляв будинок рівно навпіл і почав впритул будувати десятиметровий офісний центр.
За даними Telegram-каналу, в результаті в половині будинку тріснув фундамент, зламався дах, тріщини пішли по стінах і стелі.
Суд визнав, що офіс був побудований незаконно і постановив знести його. Однак будівля досі на місці, а його власники, за словами Рощина, погрожують спалити залишки його будинку.
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