Тепер забудовник погрожує спалити половину житлового будинку, що залишилася.

Під Ярославлем забудовник розпиляв дерев'яний будинок багатодітного батька, щоб прилаштувати до нього офісний центр.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

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Як повідомляється, Денис Рощин і його троє дітей раніше ділили будинок з ще однією сім'єю - з ними була домовленість: якщо зберуться з'їжджати, він викупить їх половину і стане повноправним господарем всієї будівлі.

Через деякий час чоловік поїхав у довге відрядження, а коли повернувся, виявив, що сусіди продали свою половину забудовнику, який розпиляв будинок рівно навпіл і почав впритул будувати десятиметровий офісний центр.

За даними Telegram-каналу, в результаті в половині будинку тріснув фундамент, зламався дах, тріщини пішли по стінах і стелі.

Суд визнав, що офіс був побудований незаконно і постановив знести його. Однак будівля досі на місці, а його власники, за словами Рощина, погрожують спалити залишки його будинку.

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Автор: УНІАН