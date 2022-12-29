З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже близько 104 560 окупантів.

Російський окупант спіймав бійців, які втекли з позицій, і почав їх дубасити просто на вулиці на камеру. Весь цей час "командир" звинувачував їх у втратах підрозділу.

Як пише База, відео було знято кілька місяців тому на Соледарському напрямку.

Під час бою ЗСУ "затрьохсотили" двох окупантів з "Ахмата", туди підійшла група евакуації. Наказ евакуюватися, як стверджує сам загарбник, їм дав командир з позивним "М*скаль".

Відео дня

"С*ка, через вас два двохсотих! Шість трьохсотих! І всі добровольці!"- поскаржився "командир".

Група "Ахмату" в результаті потрапила в засідку, а через відхід і брак кадрових військовослужбовців в бою було поранено і вбито кілька окупантів з "Ахмата".

Через це ті, хто втік з поля бою, отримали удари кийком і вислухали емоційний монолог. Після розмови, як стало відомо "Базі", вони повернулися на свої позиції.

Втрати Росії в Україні

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже близько 104 560 окупантів. Великий "урожай" сьогодні був зібраний на Лиманському і Бахмутському напрямках.

Крім того, внаслідок вчорашнього удару українських військ по ворожих позиціях поблизу Бердянська Запорізької області ліквідовано десятки окупантів.

Також в мережі просочилася інформація про ліквідованих російських військових на авіабазі в Енгельсі.

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