Все майно скуплене росіянином за цінами у кілька разів нижчими за кадастрову вартість.

Близький друг міністра оборони Росії Олег Белавенцев, якого ЗМІ вважають куратором захоплення Росією Криму у 2014 році, скупив нерухомість на півострові на близько мільярд рублів.

Про це йдеться у розслідуванні проекту База.

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Белавенцев, члени його родини та пов’язані з ними компанії володіють 4 будинками, 9 апартаментами, 7 квартирами, котеджем в елітному районі, двома пам’ятниками архітектури, пансіонатом, майстернею і багатьма складами.

У володіння Белавенцева перейшла, зокрема, нерухомість «людини сім’ї Януковича» Олени Казимирової – маєток і пам’ятник архітектури у Балаклаві.

Все майно було скуплене росіянином вже після окупації Криму і за цінами у кілька разів нижчими за кадастрову вартість, зауважують журналісти. Сам Белавенцев, хоч і обіймає посаду почесного консула Нікарагуа в Криму, залишається одним з найвпливовіших політиків і є другом підконтрольного Кремлю «глави» півострова Сергія Аксьонова.

Окупація Криму: довідка УНІАН

Росія окупувала український Крим, ввівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Яна Ставська