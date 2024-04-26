Цинічно один з експертів прокоментував нещодавній удар по харківській телевежі.

Російські пропагандисти в ефірі федерального каналу заявили, що Росія завдає ударів по Харкову просто тому, що "це красиво". Кремлівським посіпакам сподобалося, як падала зруйнована ракетою телевежа.

"Це символ. По-перше, це красиво. Ну, як вона падає чудово. По-друге, це демонстрація можливостей російського озброєння", - заявив з посмішкою один з "експертів".

Український журналіст з Донецька Денис Казанський, коментуючи цей фрагмент відео, зазначив, жодної раціональної мети в окупантів немає. "Їм просто подобається вбивати українців. Росіяни – це маніяки, які отримують задоволення від страждань тих, кого ще вчора називали одним народом", - зазначив він.

Удар по харківській телевежі

22 квітня під час чергової атаки по Харкову росія влучила ракетою у телевежу, було зруйновано її конструкцію.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш висловив переконання, що це влучання по телевежі не було випадковим, бо удар прийшовся по середині конструкції. За його словами, найімовірніше, ворог мав на меті перебити зв'язок, щоб поширити сигнал своєї російської пропаганди та обмежити мовлення української держави.

Президент України Володимир Зеленський також сказав, що це спроба окупантів обмежити Харків у звʼязку та доступі до інформації.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, загальна висота вежі до влучання — 250 метрів. Удар був на висоті близько 140 метрів. Пошкоджені технічні приміщення. Окупанти влучили по ній ракетою Х-59.

Наступного дня після влучання Синєгубов сказав, що конструкцію харківської телевежі відновлюватимуть після завершення війни з Росією. Він зауважив при цьому, що існує "альтернатива" для забезпечення мовлення.

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