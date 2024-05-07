Глава РПЦ обмовився та звернувся до диктатора "ваша високість".

Глава Російської православної церкви патріарх Кирило під час молебню після церемонії так званої інавгурації Володимира Путіна побажав, щоб той правив РФ "до кінця віку". Про це повідомляє "Дождь".

"Щоб кінець віку і означав кінець вашого перебування у владі", - процитував Кирила видання.

При цьому на початку промови глава РПЦ обмовився і звернувся до Путіна "ваша високість".

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"Зазвичай патріарх називає Путіна "ваше превосходительство". Після цього Кирило заявив, що глава держави має ухвалювати "доленосні та грізні рішення" і навів приклад Олександра Невського, який "не шкодував ворогів" і "прославився як святий", - ідеться у публікації.

Як заявив патріарх, у Путіна зараз є все, щоб "довго та успішно здійснювати велике служіння батьківщині".

"Інавгурація" Путіна

У середині березня 2024 року в РФ пройшли псевдовибори Володимира Путіна, зокрема на окупованій частині України. Російський Центрвиборчком намалював диктатору 87,28% голосів виборців. Україна та низка держав Заходу не визнали "вибори Путіна". Сьогодні в РФ відбулася так звана інавгурація.

В Офісі президента України вже відреагували на "інавгурацію" Путіна. Радник глави ОП Михайло Подоляк у своєму каналі в Telegram назвав церемонію "класичною російською коронацією чергового таборового пахана".

Він наголосив, що Путін не є президентом Росії, він - "класичний малоосвічений диктатор".

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