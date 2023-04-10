За даними російських ЗМІ, площа займання складає понад 1000 квадратних метрів.

У Підмосков'ї спалахнула потужна пожежа. За даними російських ЗМІ, перед займанням очевидці чули вибух.

Російські пабліки зазначають, що пожежа вирує у підмосковному Нахабіно. Там горить склад із запчастинами. У мережі з'являються перші відео з місця події.

"Перед загорянням там рвонув кисневий балон. Площа пожежі складає 1000 квадратів", - передає один з московських пабліків.

Відео дня

На місці працюють рятувальники. Інформації про жертв чи постраждалих немає. Над складом підіймається стовп густого диму.

Дивні пожежі в РФ: останні новини

В Росії дивно спалахують як військові об'єкти, так і цивільні підприємства. Нещодавно в Ярославлі загорівся моторний завод, де виготовляли двигуни для одного з російських ядерних комплексів та іншого озброєння, а перед цим, 18 березня, спалахнула пожежа у Московській області на території хімзаводу.

А кілька днів тому в Російській Федерації знову палало. Цього разу спалахнула птахофабрика під Брянськом.

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