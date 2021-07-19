Мешканка Ростова-на-Дону поскаржилася на дії жінок, які не хотіли пускати її до церкви через те, що вона прийшла з коляскою.
Про це повідомляє телеканал "360".
Прихожанка хотіла поставити свічки за упокій і помолитися, але на неї "накинулися" дві жінки. Від росіянки зажадали залишити коляску і взяти на руки дитину. Після цього, за її словами, на них з дитиною вилили відро з водою.
"Коли я спускалася вона взяла відро і вилила прямо на нас! Підкажіть, це зараз нормально?"- риторично запитала жінка.
Обурена росіянка вирішила повернутися і зняти на відео розмову з жінкою, яка хлюпнула на неї з відра. Аргументом стали колеса коляски, на які нібито налип бруд.
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