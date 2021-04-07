Встановлено, що органи та частини тіла утилізують на необладнаній території промислової бази.

В Іркутську (Російська Федерація) місцеві жителі виявили нелегальне звалище людських решток.

Про це повідомляють «Вести Иркутск».

Встановлено, що органи та частини тіла утилізують на необладнаній території промислової бази. Звалище видали часті калюжі крові на землі біля контейнерів.

Як виявилося, кожні два дні туди приїжджає "Газель" з різних медустанов, привозячи "медичні відходи класу Б" - ампутовані руки і ноги, органи і тканини, видалені після операцій. Потім відходи складають у контейнери, а після спалюють в печі.

Читайте такожУ Росії патологоанатоми переплутали тіла і пішли вночі викопувати труп

За словами директора компанії, що займається утилізацією медичних відходів, Олексія Чарцева, для їх перевезення повинен використовуватися спеціалізований транспорт, а співробітники повинні бути в спецодязі і з засобами захисту. Оскільки медичні відходи можуть розносити різні хвороби, біля печі повинні бути санітарна зона і холодильне обладнання.

Прокуратура Ленінського району Іркутська взяла справу на контроль. За порушення правил утилізації медичних відходів передбачений штраф до 300 тисяч рублів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко