Міноборони РФ вранці заявило про "знищені" цілі.

Після запуску дронів по Сумській області Росія звинуватила Україну в "відповідній" атаці: Міноборони РФ заявило про напад на Курську область.

За даними відомства, близько 09:00 ранку (08:00 за київським часом) в небі "знищили" два дрони, що летіли на об'єкти території РФ.

"4 листопада близько 09.00 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться в заяві міністерства.

Традиційно відомство Шойгу похвалило своє ППО й уточнило, що дрони були збиті над територією Курської області.

Нічна атака РФ по Сумській області

Вранці 4 листопада Повітряні Сили України повідомили, що РФ атакувала нашу територію (Сумську область) двома дронами "Шахед". Вони були запущені з території Курської області, підкреслили ВСУ. Цілі ворога вдалося збити.

Напередодні голова Сумської ОВА повідомляв про трагедію: вперше за останній рік в обласному центрі російські дрони вбили людей.

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