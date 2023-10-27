У місцевих пабліках повідомляли, що в області було гучно.

В Курській області РФ нібито були припинені спроби атаки дронами літакового типу. Про це повідомляє Міністерство оборони РФ.

"26 жовтня в районі 21.00 припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО перехоплено безпілотний літальний апарат над територією Курської області в районі населеного пункту Курчатов", – відзвітувало оборонне відомство країни-агресора.

За кілька годин в Міноборони РФ видали повідомлення про ще одну нібито припинену спробу атаки на Курську область. Вона, за інформацією відомства, мала місце о 23.50.

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Тим часом у місцевих пабліках повідомляли, що в Курській області було гучно, і "по відчуттях щось збили".

"Бавовна" в Росії: інші новини

26 жовтня в Москві загорілася теплоелектроцентраль. Пропагандисти писали, що горить ТЕЦ-16, яка знаходиться на північному заході столиці РФ. Зазначалося, що загоряння було в трьох котлах, на ТЕЦ обрушилися залізобетонні конструкції і обвалився дах.

Вночі 25 жовтня в російському Брянську пролунали вибухи. Жителі міста писали в соцмережах, що на автомобілях спрацювала сигналізація, а в будинках затряслися стіни.

23 жовтня неспокійно було в Ростові. Повідомлялося про роботу ППО. Губернатор області Василь Голубєв за традицією відзвітував, що всі цілі Росія "збила".

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