На кадрах видно, як чоловік лягає животом на лаву, після чого інший завдає йому кілька ударів нагайкою по спині.

"Козаки" на Кубані влаштували показову прочуханку.

На відеозапис, опублікований в Telegram, звернув увагу портал "Нова Кубань".

На кадрах, що потрапили в Telegram, видно, як чоловік лягає животом на лаву, після чого інший завдає йому кілька ударів нагайкою по спині.

"За базаром треба стежити", - каже йому чоловік з нагайкою, після того, як постраждалий починає скрикувати.

Читайте такожСтраждати, так страждати: третина росіян "не проти" тортур

У підписі до посту зазначено, що ролик був знятий в Анапі. Стверджується, що в кадрі також присутній "отаман Юрівського хутірського козачого товариства" Євген Нечаєв.

Ролик поширився в соцмережах і обурив місцевих жителів.

Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім

В результаті наступного дня було опубліковано відео, в якому побитий "козак" в шапці-кубанці заявляє, що зйомка нібито була постановочною.

«У мене дружина сміється з цього. Всі подумали, що це справжня козача порка. Це була постановка, ніякої справжньої нагайки не було, шкоди фізичний мені ніхто не завдавав. Це мої брати, самі все бачите", - зазначив він.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко