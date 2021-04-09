"Козаки" на Кубані влаштували показову прочуханку.
На відеозапис, опублікований в Telegram, звернув увагу портал "Нова Кубань".
На кадрах, що потрапили в Telegram, видно, як чоловік лягає животом на лаву, після чого інший завдає йому кілька ударів нагайкою по спині.
"За базаром треба стежити", - каже йому чоловік з нагайкою, після того, як постраждалий починає скрикувати.
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У підписі до посту зазначено, що ролик був знятий в Анапі. Стверджується, що в кадрі також присутній "отаман Юрівського хутірського козачого товариства" Євген Нечаєв.
Ролик поширився в соцмережах і обурив місцевих жителів.
Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім
В результаті наступного дня було опубліковано відео, в якому побитий "козак" в шапці-кубанці заявляє, що зйомка нібито була постановочною.
«У мене дружина сміється з цього. Всі подумали, що це справжня козача порка. Це була постановка, ніякої справжньої нагайки не було, шкоди фізичний мені ніхто не завдавав. Це мої брати, самі все бачите", - зазначив він.
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