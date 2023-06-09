За кілька днів до війни з Україною Шебунов, який раніше збирався стати професійним футболістом, заявив про початок музичної кар'єри під псевдонімом Sheba.

Син Міністра оборони РФ Сергія Шойгу 22-річний Данило Шебунов не пішов на війну з Україною - замість цього він вирішив побудувати кар'єру співака.

Як говориться в розслідуванні команди Олексія Навального, Шебунов - один з трьох позашлюбних дітей Шойгу і колишньої стюардеси Олени Шебунової (Камінскас). Він закінчив елітну школу "Президент" на Рубльовці, навчання в якій коштує два млн рублів на рік, а вже в 19 років став бізнесменом - у нього є дві офісні будівлі в центрі Москви, які він здає в оренду.

За кілька днів до війни з Україною Шебунов, який раніше збирався стати професійним футболістом, заявив про початок музичної кар'єри під псевдонімом Sheba. Він завів tik-Tok, а 24 лютого виклав відео з каверами відомих пісень.

Відео дня

У квітні співак оголосив кастинг для зйомок свого першого кліпу - в ньому Шеба співає англійською мовою і виконує акробатичний етюд з дівчиною. Пізніше вийшов ще один кліп, в якому співак робить смузі.

У вересні, за чотири дні до мобілізації, Шебунов поїхав до Туреччини і викладав звідти ролики свого відпочинку на морі.

В "Instagram" син Шойгу розповів про свій розпорядок дня: репетиція, кастинг, поїздка на локацію; зустрічі зі стилістом, візажистом і пробний макіяж; спорт, вокал; косметолог, перукар, солярій. Після виходу розслідування Шебунов закрив свій аккаунт, на який підписані 254 людини.

У каналу Sheba Singer трохи більше 700 підписників, при цьому у двох відеокліпів 155 тисяч і 91 тисяч переглядів відповідно. На думку авторів розслідування, "на обох кліпах безсовісно накручені десятки тисяч переглядів".

В інтерв'ю син Шойгу говорив, що пише пісні виключно англійською мовою, а одна з його цілей - "вихід на світовий рівень".

Скандали з родичами Шойгу

Скандальний зять Міністра оборони Росії Сергія Шойгу "лайкнув" пост іншого блогера Юрія Дудя, який звинуватив Путіна і його оточення в кривавій і безглуздій" війні.

Потім Столяров прибрав "лайк", але реакція зятя Шойгу потрапила на "скріни". Зятю Шойгу почали писати росіяни, що підтримують вторгнення, на що той послав їх на фронт: "Z-бидло забули запитати. Іди на фронт, а не п*зди мені тут".

Згодом ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пообіцяв спіймати російського блогера Олексія Столярова, який є зятем Сергія Шойгу, за його нібито антивоєнну позицію.