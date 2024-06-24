У НДІ стверджують, що будівлю давно продали, але в цьому є сумніви.

У Підмосков'ї загорілася будівля науково-дослідного інституту "Платан" у місті Фрязіно. Повідомляють щонайменше про 8 загиблих.

За інформацією російського МНС, пожежа зачепила 5-8 поверхи, їй присвоїли третій ранг складності. Локалізувати пожежу тривалий час не вдавалося через високу температуру і щільне задимлення.

До боротьби з вогнем залучили понад 100 пожежників і 40 одиниць техніки, зокрема два пожежні вертольоти. На піку площа загоряння становила 4,5 тис. квадратних метрів.

За даними ТАСС, жертвами пожежі стали 8 осіб.

Російський паблік SHOT пише з посиланням на джерела, що попередньо причиною пожежі вважають порушення техніки безпеки. Займання могло початися в приміщенні, де збирали налобні ліхтарі. Працівники підприємства могли забути вимкнути обладнання і пішли зі своїх робочих місць.

Очевидці стверджують, що в палаючій будівлі знаходилися найрізноманітніші виробництва: цехи з металообробки, різні конвеєри, зварювальні та токарні цехи, меблеве виробництво. У комплексі розміщувалася фірма, що займається промисловими пральними машинами, та інші.

За даними SHOT, із восьми загиблих двоє вистрибнули з вікна, інші перебували всередині будівлі.

За даними "Медузи", науково-дослідний інститут "Платан" займається виробництвом електронних деталей і радіокомпонентів, які використовують, зокрема, в оборонній промисловості. Однак у НДІ стверджують, що конкретно ця будівля інституту давно не належить і є комерційним об'єктом.

Інші події в Росії

Як писав УНІАН, напередодні в російському Дагестані спалахнули вуличні бої між ісламістами і поліцією. Під час багатогодинних сутичок щонайменше у двох містах загинули понад 20 осіб, включно з півтора десятка поліцейських.

Також ми розповідали, що нещодавно під Саратовом розгерметизувався трубопровід. У результаті спалахнула потужна пожежа.

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