Вогонь швидко рухається у бік приватного сектору.

У Татищевському районі Саратовської області РФ сталася розгерметизація трубопроводу. Спалахнула потужна пожежа.

Як повідомляє "База", пожежа почалася близько 16 години за місцевим часом. На місці працюють оперативні служби.

Вогонь йде у бік житлового масиву. Пожежники намагаються локалізувати спалах.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що причиною пожежі нібито стала аномальна спека, яка спровокувала розгерметизацію газопроводу.

Полювання на російські "нафтові" об'єкти

Україна протягом місяців атакує російські нафтопереробні заводи. Голова СБУ Василь Малюк зазначав, що влучанням українських дронів по російських НПЗ видобуток і перероблення нафти в РФ вдалося скоротити на 12%.

В ISW зазначали, що нещодавня атака українських безпілотників по нафтопереробному заводу в Республіці Татарстан свідчить про перелам у стратегії України в нанесенні ударів по об'єктах у глибокому тилу Росії.

Британська розвідка переконана, що Росія навряд чи зможе захистити всі свої нафтопереробні заводи від атак українських дронів. Ці удари спричиняють фінансові втрати для Росії і впливають на внутрішній ринок палива. Капітальний ремонт на об'єктах може зайняти певний час, що затягнеться через антиросійські санкції.

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