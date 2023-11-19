Вогонь охопив площу в 150 квадратів.

У ніч на неділю, 19 жовтня, в Ростовській області горів інженерний центр заводу "Атоммаш".

В офіційному Telegam-каналі адміністрації Волгодонська повідомили, що загоряння сталося близько 00:00. Вогонь охопив площу в 150 квадратів. "Пожежу ліквідовано. Причини уточнюються. Постраждалих немає. Виробничий процес не зупинено", - йдеться в повідомленні.

У місцевих пабліках вночі писали, що жителі міста помітили сильне задимлення в районі заводу. Пізніше в мережі з'явилися знімки автомобілів МНС біля будівлі.

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"Атоммаш" - найбільше російське виробниче об'єднання атомного енергетичного машинобудування. Є одним з основних постачальників обладнання для підприємств атомної промисловості, нафтогазового комплексу та теплової енергетики.

Пожежі на російських об'єктах: останні новини

Днями в мережі повідомляли, що в Бєлгородській області спалахнула пожежа на території військового госпіталю. Місцеві канали заявили, що вона сталася через коротке замикання в проводці.

А в Краснодарському сталася масштабна пожежа на території військової частини. Місцеві скаржилися, що на місце не прибули ні пожежники, ні медики.

У вересні стало відомо про серйозну пожежу на заводі з виробництва бітуму в Башкирії. Тоді повідомлялося, що загорілася невикористовувана мазутна яма.

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