Вогонь охопив площу близько 7 тисяч квадратних метрів.

У Росії тривають масштабні пожежі на ринках - сьогодні ввечері в ЗМІ розповсюдитися інформація про пожежу на авторинку в Набережних Челнах (Татарстан).

Повідомлення про пожежу почали поширюватися в місцевих ЗМІ близько 18 години, спочатку повідомлялося про загоряння на площі 740 квадратних метрів, але площа пожежі катастрофічно зростала.

Станом на зараз повідомляється, що вогонь охопив площу близько 7 тисяч квадратних метрів.

Про постраждалих поки не повідомляється.

Пожежі в РФ

Це вже третя масштабна пожежа на російських ринках за три дні. Так, 1 грудня в Москві спалахнула потужна пожежа на найбільшому ринку "Садовод", повідомлялося про постраждалих.

А 30 листопада в Ростові загорівся найбільший речовий ринок, площа пожежі склала понад 1500 квардатів, на місце збиралися викликати Росгвардію.

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