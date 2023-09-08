Пожежа спалахнула на сході столиці РФ.

У російській столиці знову масштабна пожежа. У ніч на п'ятницю, 8 вересня, в Москві загорілася будівля Федеральної митної служби РФ.

Про це повідомляє російський телеграм-канал "Осторожно, Москва". Також публікуються кадри густого диму над містом.

"Пожежа на сході Москви. У районі Новогирєєво видно великий стовп чорного диму, пожежа на Кусковській вулиці. За даними МНС, заявка прийшла з будівлі, де знаходиться Федеральна митна служба", – сказано в повідомленні.

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Зазначається, що на місці пожежі чути звуки вибухів.

"На місці пожежі в Новогирєєво чути звуки вибухів. Імовірно, горять складські приміщення, площа уточнюється", – написали автори телеграм-каналу.

Інші інциденти в Росії

У Брянську дрони атакували місцевий завод "Кремній Ел". Він є одним з найбільших підприємств з виробництва мікроелектроніки на території Росії. Там почалася пожежа.

Крім того, у ніч на 7 вересня "бавовна" відбулася у Волгоградській області РФ. Там уперше з початку повномасштабної війни РФ проти України безпілотник атакував військову частину.

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