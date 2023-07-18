Дмитро Полянський заявив, що якби все залежало від думки українців, війна закінчилася б.

Заступник представника місії РФ в ООН Дмитро Полянський відзначився цинічною заявою про мир з Україною.

На трибуні організації він заявив, що війна з РФ давно б закінчилася, якби на це могли вплинути "прості українці".

"Багато хто на нас виходять і запитують: "Що можна зробити для миру в Україні і чим можуть допомогти в цьому міжнародні посередники?". Якби мир залежав від простих українців, а не від маріонеткового "київського режиму", він би вже давно настав", - заявив він.

За версією Полянського, в Україні окупанти мають справу з Вашингтоном і його союзниками по НАТО. Війна, як зазначив Полянський, ведеться за "дорученням і до останнього українця".

Полянський "поставив хрест" на зерновій угоді з Україною

Раніше заявою про відносини з Україною Дмитро Полянський відзначився 17 липня, коментуючи питання розриву зернової угоди з ініціативи Москви.

Тоді представник РФ в ООН вказав, що це остаточне рішення Росії і що нових переговорів щодо Чорноморської ініціативи не буде.

Вранці 17 липня прес-секретар лідера РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Москва виходить із зернових домовленостей з Україною, всупереч зобов'язанням перед Туреччиною і ООН, які були гарантами угоди.

Вас також можуть зацікавити новини: