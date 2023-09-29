Лідер РФ висловився, що кожен може зробити "помилку".

Лідер РФ Володимир Путін натякнув, що злочинці, наприклад, канібали, ґвалтівники, вбивці та інші соціопати, які вчиняють протиправні дії в Росії, можуть виправити свої "помилки", загинувши в Україні.

Зокрема, на зустрічі з окупантами, які брали участь у загарбницьких боях за Урожайне (Донецька область), Путін "вже пробачив" кількох таких зеків, повідомляє The Moscow Times.

Президент Росії зазначив, що мобілізовані в місцях позбавлення волі росіяни, спокутали свою провину повною мірою посмертно.

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"Хочу сказати, що ми всі люди, кожен може зробити якісь помилки, вони колись їх робили, але вони віддали життя за батьківщину, і вони спокутали свою провину у повній мірі", -заявив Путін.

Диктатор також пообіцяв виділити допомогу сім'ям "полеглих" злочинців і попросив вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання, зазначає росЗМІ.

Нагадаємо, 24 вересня матері ліквідованого в Україні "учасника війни" влада РФ віддала разом з речами "в подарунок" кота.

Путін підписав указ про новий призов в армію РФ

Сьогодні диктатор Володимир Путін підписав указ про осінній призов до армії, оголосивши, що Росія повинна зібрати ще близько 130 тисяч осіб у військові частини. Йдеться про чоловіків віку від 18 до 27 років.

В указі Путіна зазначалося, що нова мобілізація почнеться з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року.

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