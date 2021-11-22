Зловмисник стверджує, що "ходив на полювання" на людину в петербурзький парк.

Затриманий за підозрою у вбивстві житель Санкт-Петербурга Єгор Комаров стверджував, що минулого року в рідному місті вбив людину, щоб спробувати на смак її м'ясо.

Чоловік розповів правоохоронцям, що у 2020-му у Виборзькому районі Петербурга "пішов на полювання" в парк "Соснівка", оскільки там немає відеокамер і ходить мало людей, побачив чоловіка і напав на нього – приблизно 10 разів вдарив в область шиї, пише 47news.ru.

Затриманий додав, що потім розпатрав шию жертви, спробував на смак м'ясо і кров й відрізав язик.

"...м'ясо було важко відрізати, оскільки ніж був тупий, а жили мені не сподобалися. Перед тим, як заховати тіло в трубу, я відрізав йому язик. Коли я приїхав у квартиру на Богатирському проспекті, де тоді жив, я нашаткував язик і довго варив його в каструлі з маслом. Коли язик зварився, я його спробував, але він мені не сподобався. Напевно, інша частина тіла мені б сподобалася...", – заявив Комаров.

Читайте такожЖінка без голови й серця: у Москві розслідують загадкове вбивство-головоломкуНагадаємо, минулого року 27 вересня в парку "Соснівка" в дренажній трубі знайшли вбитим біржового брокера, якому було 38 років. На тілі чоловіка були ножові поранення в області шиї, рук і живота. Було розпочато кримінальне провадження, а потім його призупинили, оскільки не було підозрюваного.

У Ленінградській області вранці 20 листопада поточного року на 24 кілометрі траси А-121 "Сортавала" іномарка врізалася у відбійник, з багажника авто вилетіло тіло. З місця ДТП втекли кілька осіб, серед них був Єгор Комаров.

Слідчі з'ясували, що жертва – 50-річний житель Петербурга. Правоохоронці дізналися, що петербуржця вбив Комаров з товаришем.

Автор: Екатерина Присяжнюк