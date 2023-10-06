Це може свідчити про проблеми з пам'яттю у диктатора, зазначають у соцмережах.

Президент Росії Володимир Путін зробив кілька помилок, виступаючи зі своєю промовою на щорічному засіданні дискусійного клубу "Валдай" у Сочі, що може свідчити про його проблеми з пам'яттю, йдеться у статті Newsweek.

Зокрема, під час зустрічі Путін переплутав дуже просту російську приказку, здавалося, що забув ім’я людини, про яку його запитували всього кілька місяців тому, і суперечив сам собі під час розмови.

Так, Путін під час засідання відповів на звинувачення голови Європейської ради Шарля Мішеля, який заявив, що Росія "зрадила" вірменський народ.

"Знаєте, у нас у народі кажуть: "Чия б кобила мичала, а ваша мовчала", - сказав Путін, переплутавши приказку, яка в оригіналі звучить: "Чия б корова мичала, а ваша мовчала".

Модератор дискусії вказав на помилку російського диктатора.

"Корова, кобила, не має значення. Тварина, коротше", — додав президент, посміявшись.

На тій же зустрічі в Сочі Путін заявив, що не знайомий з російським соціологом і критиком Кремля Борисом Кагарлицьким, якого 26 липня заарештували за звинуваченнями в "виправданні тероризму" і йому загрожує до семи років в'язниці. Це незважаючи на те, що Путін прокоментував свою справу лише через кілька днів після його затримання.

Коли 5 жовтня Путіна попросили звільнити Кагарлицького, він відповів: "Чесно кажучи, я не знаю, хто такий Кагарлицький. Я візьму ваш папір, подивлюся і дам відповідь. Обіцяю", - сказав він.

І російський лідер знову суперечив сам собі, говорячи про існування в країні ПВК.

За його словами, кілька тисяч колишніх бійців "ЧВК Вагнера" підписали контракти з Міноборони Росії. Через кілька хвилин він сказав, що ПВК в Росії немає і ніколи не було.

"Користувачі соцмереж припустили, що Путін "збожеволів", що він "говорить дурниці" і що у нього можуть бути проблеми з пам'яттю", - пише видання.

Проблеми Путіна зі здоров'ям

Вже кілька місяців у ЗМІ активно ширяться чутки про тяжку хворобу російського диктатора Володимира Путіна. У травні 2023 року начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомляв, що глава Кремля, ймовірно, хворий на рак.

А нещодавно ЗМІ помітили на обличчі Путіна дивну пляму. Її розгледіли на відеозаписі з нещодавнім зверненням очільника Кремля.

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