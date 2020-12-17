Президент РФ Володимир Путін прокоментував спробу отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Сам Навальний звинувачує в замаху на себе особисто Путіна.
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Відповідаючи на відповідне запитання журналістів на прес-конференції, Путін не став вимовляти прізвище Навального, називаючи його «пацієнтом берлінської клініки».
Президент РФ розкритикував розслідування отруєння, згідно з яким замах російського політика організувало російське ФСБ.
"Спецслужби, звісно, мають за ним споглядати. Але це зовсім не означає, що його труїти потрібно, кому він потрібен? Ха-ха", - цитує слова Путіна "Медуза"
"Розумієте, якби хотіли, довели б [отруєння] до кінця. А так ... Дружина його звернулася до мене, я тут же дав команду випустити на лікування до Німеччини. Тієї ж миті», - уклав він.
Що відомо про отруєння Навального
- 20 серпня Навальний повертався до Москви з Томська, під час польоту йому стало зле, літак екстрено сів в Омську. Навального госпіталізували. Через два дні його евакуювали з Омська в Німецьку клініку Charite.
- 4 вересня стало відомо, що експерти Мюнхенського інституту фармакології та токсикології Збройних сил ФРН знайшли сліди отруйної речовини з групи "Новачок " в крові, сечі і на шкірі Навального. Факт отруєння політика "новачком" також підтвердили інші експерти.
- 10 вересня Навальний вийшов з коми.
- 23 вересня, його виписали з клініки Charite. 25 вересня прес-секретар опозиціонера Кіра Ярмиш заявила, що Навальний залишиться в Німеччині до кінця курсу реабілітації.
- 1 жовтня в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel Навальний заявив, що за спробою його отруєння "Новачком" стоїть особисто президент РФ Володимир Путін. Він також повідомив, що має намір повернутися в Росію.
- 6 жовтня експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердили факт отруєння Навального речовиною з групи "Новачок".
- 14 грудня CNN повідомило, що Навального отруїли агенти елітного підрозділу ФСБ, названі їхні імена.
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