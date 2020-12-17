Путін не став вимовляти прізвище Навального, називаючи його "пацієнтом берлінської клініки".

Президент РФ Володимир Путін прокоментував спробу отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Сам Навальний звинувачує в замаху на себе особисто Путіна.

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Відповідаючи на відповідне запитання журналістів на прес-конференції, Путін не став вимовляти прізвище Навального, називаючи його «пацієнтом берлінської клініки».

Президент РФ розкритикував розслідування отруєння, згідно з яким замах російського політика організувало російське ФСБ.

"Спецслужби, звісно, мають за ним споглядати. Але це зовсім не означає, що його труїти потрібно, кому він потрібен? Ха-ха", - цитує слова Путіна "Медуза"

"Розумієте, якби хотіли, довели б [отруєння] до кінця. А так ... Дружина його звернулася до мене, я тут же дав команду випустити на лікування до Німеччини. Тієї ж миті», - уклав він.

Що відомо про отруєння Навального

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Автор: Дмитро Захаров