Російський диктатор впевнений, що російське суспільство - "здорове суспільство".

Виступаючи на церемонії нагородження видатних жінок Росії в Катерининському залі Кремля російський диктатор Володимир Путін розповів, за що жінки в його країні цінуються вище за все.

Як пише "РИА Новости", президент РФ сказав на церемонії, що і чоловіки, і жінки з'являються на світ насамперед завдяки жінкам. І місія материнства ("особлива" і "дарована Всевишнім") цінується вище за все.

"У нормальному здоровому суспільстві вона цінується вище за все, і в нашому тим більше. Чому тим більше? Тому що у нас здорове суспільство, засноване на наших історичних традиціях", — наголосив Путін.

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"Медуза" також звернула увагу, що за рік повномасштабної війни риторика Путіна в його щорічних привітаннях з Міжнародним жіночим днем зазнала значних змін. Торік 8 березня Путін заспокоював російських жінок і обіцяв, що строковиків не відправлять на війну, і призову резервістів не буде (і те, і інше виявилося брехнею). Тепер диктатор, що закидав Україну гарматним м'ясом, хвалив військовослужбовиць за те, що й вони "обрали для себе найвищу місію – захист Батьківщини".

Демографічна криза в Росії

Росія переживає багаторічну демографічну кризу, і війна, розв'язана нею проти України, тільки посилила проблеми, пише The Economist.

За даними ООН, до 2021 року в Росії мешкало близько 145 млн осіб. Через півстоліття населення може скоротитися до 120 мільйонів.

При цьому існує серйозний гендерний дисбаланс. Ще в 2021 році на кожні 100 чоловіків припадала 121 жінка. Тепер, коли на тлі пандемії, війни і поширення алкоголізму Росія активно втрачає чоловіче населення, дисбаланс ще більш відчутний.

Вирішувати проблему в РФ намагаються, зокрема, за допомогою РПЦ. Наприклад, Путін відзначив нагородою свого прислужника, попа Михайла Васильєва. Він запам'ятався закликами до росіянок народжувати більше дітей, щоб їх було не шкода відправляти на війну з Україною.

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