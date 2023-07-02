Російський пропагандист Дмитро Кисельов проговорився про масштаби сум, які отримали "вагнерівці" та компанія Пригожина "Конкорд".

Російський пропагандист Дмитро Кисельов проговорився про реальні масштаби фінансування "проектів" Пригожина.

В ефірі програми "Вести недели" він уточнив, що засновник ПВК "Вагнер" отримав в рамках підписання держконтрактів з найманцями від Путіна понад 858 мільярдів рублів. Своєю чергою на приватну компанію Пригожина "Конкорд" було виділено ще 845 мільярдів рублів "за надання послуг".

"Заснована Євгеном Пригожиним приватна військова компанія "Вагнер" в рамках укладених з державою контрактів отримала трохи більше 858 мільярдів рублів. Це під трильйон. За іншими контрактами пригожинський холдинг "Конкорд" надав послуг на суму в 845 мільярдів рублів. Це не означає, що стільки і заробили, але все ж говорить про масштаби бізнесу і масштаби амбіцій", - сказав Кисельов.

При цьому видання "Медуза" зазначає, що це в десяток разів більше, ніж раніше повідомляв лідер РФ 27 червня.

Путін розсекретив, за чиї кошти "живе" ПВК "Вагнер"

Нагадаємо, у вівторок, 27 червня, Путін під час свого звернення до росіян вперше озвучив, що найманців ПВК "Вагнер" фінансують з держбюджету Росії. Тоді диктатор уточнив, що в період з травня минулого року (2022) по травень поточного - 2023 року, на виплати бойовикам пішло податків на рівні 86,3 мільярда рублів.

Ще близько 110,2 мільярда пішло на забезпечення страхових виплат "вагнерівцям", а 80 млрд рублів отримала пригожинська "Конкорд", зазначав Путін.

Вас також можуть зацікавити новини: