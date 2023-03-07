Після початку повномасштабної війни на агресора було накладено безпрецедентну кількість санкцій, що сприяли наближенню фінансової кризи в РФ.

За рік повномасштабної війни Росія майже вичерпала ліміт стійкості до введеним санкціям, тому вже пора посилити обмеження.

Про це йдеться в дослідженні KSE Institute "Рік війни: оцінка впливу санкцій та план дій на 2023 рік".

"За рік повномасштабної війни Російська Федерація майже вичерпала ліміт стійкості до введених санкційних обмежень: торговий баланс РФ різко скоротився, курс рубля падає, а дефіцит бюджету зростає. Тепер, коли економіка агресора слабшає, необхідно завдати нового санкційного удару", - сказано в дослідженні.

Відео дня

За даними експертів, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на агресора було накладено безпрецедентну кількість санкцій, що сприяли наближенню фінансової кризи в РФ, істотно скоротили доходи Кремля від енергоресурсів, а також ізолюючих Росію від технологій і ринків країн з розвиненою економікою. Ускладнюються хронічні проблеми російської економіки, що починає впливати на здатність Росії фінансувати війну.

"Експерти KSE Institute наполягають на подальшому посиленні санкційного тиску проти Росії в 2023 році. Для того, щоб завдати вирішального удару економіці РФ, фахівці пропонують всеосяжний пакет заходів, який допоможе покласти край незаконному російському вторгненню в Україну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розроблений план дій має на меті посилити ефект санкцій та передбачає три основні напрямки роботи. По-перше, це стримування Росії шляхом зниження верхньої межі цін на російську сиру нафту з 60 до 30 доларів за барель, заборони прямих продажів російського газу в Європу і введення додаткових обмежень на інші товари російського походження (алмази, уран, залізну руду, сталеву продукцію).

По-друге, ізолювання Росії шляхом введення повних санкцій щодо основних компаній Російської нафтогазової галузі, основних металургійних і гірничодобувних компаній, а також введення подальших кроків щодо посилення фінансових санкцій (в тому числі і проти "Газпромбанку").

Третій напрямок - примус Росії компенсувати всі збитки, завдані незаконним вторгненням в Україну, шляхом конфіскації заморожених російських активів за кордоном і направлення їх для виплати компенсацій всім українцям, які постраждали від російського вторгнення, і фінансування післявоєнного відновлення України.

За оцінками експертів KSE Institute, зазначені кроки дозволять скоротити російський експорт ще на 70 млрд доларів, що значно знизить сальдо рахунку поточних операцій Росії, збільшити дефіцит бюджету з 6% до 8-9% ВВП, а також прискорить скорочення ВВП РФ до 8%. Все це суттєво ускладнить подальше фінансування військового вторгнення в Україну.

Війна в Україні та падіння економіки агресора

У березні 2022 року понад 70 світових компаній припинили співпрацю з РФ через вторгнення в Україну.

заблокували Росію: Apple Pay, Amazon, Cex Io, Etsy, Facebook (бан акаунтів медіа РФ), Google Pay, Google Maps, Instagram (блокування пропаганди), Paysera, Samsung pay.

Скасували участь Росії: Cannes Festival, Eurovision, Formula 1, FIFA, MOK, Mobile World Congress, NHL, а Adidas відмовився працювати зі збірною з футболу.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт за суверенним боргом.

Найбагатші росіяни втратили 47 млрд доларів протягом 2022 року, і на кінець року втрати наблизилися до 100 млрд дол.

Станом на 31 Серпня 2022 року через фантазії Путіна про Україну 80% росіян залишилися без заощаджень.

У грудні 2022 року російські акції показали найбільше в світі річне падіння.

Станом на 27 січня 2023 року прибуток російських банків впав у 12 разів. Дефіцит держбюджету агресора стрімко зростає.

Вас також можуть зацікавити новини: