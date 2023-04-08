Сьогодні Росія прощалася з пропагандистом під акомпанемент пісні "вони пішли".

У суботу, 8 квітня, в столиці Російської Федерації пройшла похоронна "меса" по ліквідованому пропагандисту Владлену Татарському.

На честь цього найманці ПВК "Вагнер" вирішили зробити йому особливий "подарунок" й нагородили посмертною іменною кувалдою. Її бойовики поклали поруч з труною. Відповідні відео та фото "гуляють" місцевими телеграм-каналами.

При цьому "Московський комсомолець" уточнив, що з Татарським Росія прощається під акомпанемент пісні "Вони пішли", авторства його близького друга.

Відео дня

Раніше ЗМІ РФ писали, що воєнкора збираються поховати на Троєкуровському кладовищі в Москві.

Ліквідація Татарського - що потрібно знати

Нагадаємо, що російського пропагандиста Владлена Татарського, відомого своїми кровожерливими закликами до розправи над українським народом, ліквідували 2 квітня в одному з барів Санкт-Петербурга. Він помер через детонацію статуетки, яку отримав у подарунок під час свого культурного вечора.

Спочатку силовики РФ звинуватили в у вбивстві мешканку Пітера Дарину Трепову, однак пізніше влада РФ стала нав'язувати версію про те, що за "терактом" проти Татарського стоять спецслужби України.

Вже 4 квітня відповідальність за подію взяла на себе місцева партизанська організація.

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