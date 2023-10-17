Дмитро Пєсков висловився про Путіна, відзначаючи, що йде проти правил.

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков відзначився різкою заявою про те, що у Путіна "не може бути конкурентів в РФ".

Про це Пєсков оголосив у вівторок, 17 жовтня, в коментарі місцевим пропагандистським ЗМІ.

У своїй заяві Пєсков зазначив, що Путін для РФ - це політик "номер один". Представник Кремля нагадав, що влада Росії неодноразово на цьому акцентувала.

"Ми неодноразово говорили, що президент Путін, безумовно, є політиком і державним діячем "номер один" у нас в країні. І моя особиста думка, хоча я навряд чи маю право її говорити... Але, порушуючи правила, можу сказати, що у нього конкурентів зараз немає і бути не може в Російській Федерації", - заявив Пєсков.

Пєсков "отримав" від Путіна через необачну фразу про вибори

Раніше прес-секретар лідера РФ Дмитро Пєсков вже відзначився необачною заявою про диктатуру Путіна. Його цитату про те, що на майбутніх російських виборах 90% підтримки серед росіян набере Путін, опублікувало в серпні видання The New York Times.

Тоді, коментуючи перевагу Путіна, Пєсков публічно натякнув, що проводити вибори у РФ необов'язково. Така відверта заява, ймовірно, не сподобалася Путіну, який намагається підтримувати легку видимість "свободи вибору" для росіян. РосЗМІ відзначали, що Пєсков зник з публічного простору РФ на помітний відрізок часу після того, як наговорив "зайвого" журналістам.

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