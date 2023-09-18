У неділю ввечері він вилетів у бік Грозного.

На тлі чуток про те, що лідер Чечні Рамзан Кадиров помер у неділю, 17 вересня, його літак помітили в небі Москви.

Раніше повідомлялося, що борт Кадиров стояв у столиці РФ останні три дні - з 15 вересня. Однак за даними проекту ВЧК-ОГПУ, увечері 17 вересня він вилетів у бік Грозного (столиця Чеченської Республіки).

"У неділю ввечері літак Рамзана Кадирова вилетів з Москви в бік Грозного. Над Махачкалою транспондер був відключений", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними сервісу відстеження польотів, літак лідера Чечні вийшов з повітряного простору Москви о 19.45. За пів години до цього в небі столиці РФ також були помічені два непізнаних гвинтокрили: вони прилетіли з Кремля у Внуково (в останньому пробули не більше пари хвилин, уточнив ВЧК-ОГПУ).

"Можливо, це якось пов'язано тим, що відбувається зараз в ЦКЛ, а в Грозний терміново вирушили важливі кремлівські шишки. Тому кадировський літак RA-73417 полетів не включаючи транспондер", - вказує проект.

Повідомляється, що літак Кадирова вперше розкрив своє місце розташування біля Астрахані (приблизно о 21:15 над Калмикією). Ймовірно, це був вимушений крок, оскільки сигнал борту потрібно включати за замовчуванням у зв'язку з військовими аеропортами, розташованими в цій зоні. Далі через Каспійське море літак Кадиров пролетів "по-тихому", з вимкненим транспондером. Його увімкнули знову приблизно о 22:00, при зниженні в районі Махачкали.

"Дана траєкторія польотів використовується для посадки в аеропорту Грозного. Якщо Кадирова не було на борту, то не виключено, що хтось з Кремля прибув туди на його літаку", - зазначає ВЧК-ОГПУ.

Вчора чеченський опозиціонер Янгулбаєв заявив, що Кадиров помер

Нагадаємо, вчора в Москві спостерігалася дивна обстановка. Чеченський опозиціонер Абубакар Янгулбаєв вдень повідомив у соціальних мережах, що лідер Чечні Рамзан Кадиров помер. На тлі цього проект ВЧК-ОГПУ вказав, що до лікарні, де, ймовірно, отримував лікування Кадиров, з'їжджаються кортежі з чеченською елітою: представників Чечні пропускали до будівлі ЦКЛ Москви без обшуків. Також повідомлялося, що з боку Кремля в бік Внуково екстрено підняли 2 вертольоти.

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