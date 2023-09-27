Сьогодні Держприкордонслужба Азербайджану заявила, що зловила Варданяна при спробі втекти до Вірменії.

У Кремлі прокоментували сьогоднішню заяву Державної прикордонної служби Азербайджану про те, що при спробі втекти до Вірменії був затриманий колишній "глава уряду" Карабаху Рубен Варданян.

Відповідною реакцією відзначився прес-секретар лідера РФ Дмитро Пєсков. У бесіді з росЗМІ він засумнівався в тому, що у Варданяна є російське громадянство. Також Пєсков не в курсі, чи був Варданян "затриманий взагалі", пише пропагандистський ТАСС.

"Мені невідомо про те, що він був затриманий. Я не знаю, ким він був затриманий, чи був він затриманий взагалі і чи є у нього російське громадянство", - завив він.

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У той же час Пєсков уточнив, якщо на момент затримання Варданяна, з'ясується, що у нього є паспорт Росії, Москва за нього заступиться і буде "захищати його права", як свого громадянина.

"Якщо він вийшов з російського громадянства, то це інша справа", - натякнув Пєсков.

Азербайджан затримав Варданяна, який знаходиться в базі "Миротворець"

Нагадаємо, сьогодні на сайті Держприкордонслужби Азербайджану з'явилося повідомлення і фото про затримання колишнього "глави уряду" Карабаху Рубена Варданяна. Зазначалося, що його спіймали на пункті виїзду з державного кордону "Лачин" у бік Вірменії. Туди станом на 27 вересня вже втекло щонайменше 42 500 переселенців через спецоперацію у Карабасі, яку розпочав у вересні Азербайджан.

Варто зазначити, що Варданян є співучасником агресії РФ проти України. 17 червня стало відомо, що Варданяна включили до списків бази "Миротворець".

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