Мобілізовані влаштували бунт, скандуючи лайливі слова.

У Казані натовп розлючених "мобіків" прогнав генерала з польового табору під вигуки "нах*й".

Як свідчить відео з місця подій, оприлюднене в російських Телеграм-каналах, "мобіки" оточили намет, у якому перебував один з генералів та інші офіцери. Вони вимагали, аби генерал залишив табір.

"А ну-но, давай-но, зй*буй звідси", - скандував натовп.

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Згодом генерал вийшов з намету та намагався розпочати діалог з розлюченими "мобіками". Втім, ті закидували офіцера армії окупантів різними предметами та проганяли його, скандуючи слово "нах*й". При цьому мобілізовані закликали "хитати режим" Путіна.

Мобілізації у РФ: останні новини

2 листопада УНІАН вже повідомляв, що у РФ чоловікам продовжують надходити повістки, попри заяви Шойгу. Як зазначав експерт Олександр Коваленко, Путін просто закидає фронт "мобіками", але ситуацію це не рятує. У багатьох російських підрозділів втрати в особовому складі сягнули вже понад 60%, повідомив оглядач.

3 листопада у Генштабі розповіли, що мобілізовані росіяни намагаються уникнути потрапляння на фронт будь-яким способом. Вже відомо про випадки втечі з військові частини та навіть самогубства.

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