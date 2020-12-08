4 грудня Решетнікова арештували на два місяці за підозрою у нанесенні тяжких травм загиблій.

Адвокат росіянина Стаса Решетнікова (під псевдонімом Reeflay), якого заарештували за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень своїй подрузі, назвав остаточну причину загибелі 27-річної дівчини.

Про це захисник Євгеній Кулагін повідомив у коментарі Telegram-каналу Mash.

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Згідно з висновками патологоанатома, Валентина Григор’єва померла унаслідок закритої черепно-мозкової травми, крововиливу у м’які тканини голови, двосторонньої субдуральної гематоми й субарахноїдального крововиливу.

При цьому адвокат наполягає, що вказані причини могли спровокувати смерть і не через побиття, а й через надмірне вживання ліків, алкоголю чи навіть інсульту.

Відомо, що дівчина померла сиротою – її ростила бабуся-пенсіонерка й мати-водійка трамваю. Обидві померли цього року.

ЗМІ пишуть, що Решетніков неодноразово знущався з коханки. За гроші глядачів він то лупцював її, то виганяв на балкон мерзнути.

За кілька годин до смерті він вигнав свою дівчину у спідній білизні на мороз, а впустив у будинок тільки після скарг перехожих, що проходили повз і почули крики потерпілої.

Усі наступні години росіянин стрімив ефір з уже померлою коханкою. Коли ж зрозумів, що та не дихає, – викликав медиків. Блогер не став вимикати камеру навіть після приїзду бригади й констатації смерті дівчини.

4 грудня Стаса Решетнікова арештували на два місяці за підозрою у нанесенні тяжких травм загиблій.

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Автор: УНІАН