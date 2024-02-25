Російська влада боїться не лише України, а і власного народу, вважає керівник Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко.

За кількістю репресій сучасна Росія не поступається часам Радянського союзу, заявив керівник Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко на форумі "Україна. Рік 2024".

"Масштаб цих репресій вже давно не поступається не лише часам Брєжнєва, а й Хрущова. А за термінами ув'язнення – вже давно дійшов до часів Сталіна. Станом на початок 2024 року, фігурантам політично-мотивованих переслідувань вважається 1871 одна особа. Смерть в колонії російського опозиціонера Навального і особливо ганебні спекуляції навколо видачі його тіла, відображає портрет сучасної Росії", – сказав Литвиненко.

Він пояснив, що причиною цьому є страх РФ не лише перед іншими країнами та українською армією – Кремль боїться і власного народу.

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"У самій Росії, попри мовчання, ситуація не така стабільна, як може здаватися. Гіперцентралізація призводить до затримки ухвалення рішень. В РФ посилюються проблемні рухи. Знову почався такий небезпечний для них рух, який призвів до колапсу Радянського союзу під час війни в Афганістані – рух російських дружин і матерів (солдатів, – УНІАН)", – заявив Литвиненко.

Він також прокоментував вибори Путіна, які незабаром пройдуть в РФ. За його словами, результат цих виборів вже відомий.

"Так, 75% проголосують у виборах за Путіна. Але треба усвідомлювати, наскільки результати будуть легітимними. Підстав для сумнівів багато – від самого висування Путіна на посаду, ухвалення поправок, міжнародний ордер на арешт", – сказав керівник Служби зовнішньої розвідки України.

Російсько-українська війна триває: важливі новини

На думку керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни не зможуть у 2024 році повністю захопити Донбас. Він також повідомив, що мета загарбників на цей рік - утримати те, що вже окуповано.

Він також додав, що Україні не варто боятися переваги РФ у озброєнні. Буданов вважає, що в Києва ще є можливість перевернути ситуацію на фронті на свою користь.

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