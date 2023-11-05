Зазначається, що Гіркін нібито мав вагу серед електорату.

Арешт Ігоря Гіркіна, колишнього агента спецслужб, заочно засудженого цього року судом Нідерландів за збитий у 2014 році над Україною пасажирський літак, дав зрозуміти, що захист Москви закінчився. Це стало попереджувальним пострілом для ультранаціоналістичних "яструбів", які вважають, що президент РФ Володимир Путін недостатньо жорстко ставиться до України, і все голосніше заявляють про це.

Видання The Washington Post пише, що колишній співробітник ФСБ Гіркін сприяв розпалюванню незаконної анексії Криму і війни на сході України. Однак неприємності з Кремлем виникли не через його роль в цих діях або вбивстві 298 пасажирів і членів екіпажу рейсу МН-17 авіакомпанії Malaysian Airlines.

Це був пост в соціальних мережах, в якому він звинуватив Путіна в слабкості. Тепер 52-річний чоловік сидить у сумнозвісному московському СІЗО "Лефортово" в очікуванні суду за звинуваченням у підбурюванні до екстремізму і став останнім у списку патріотів і колишніх прихильників війни, ліквідованих режимом, який не терпить інакомислення.

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"Росія - країна, яка знаходиться в стані війни", - заявив Георгій Федоров, що підтримує Стрєлкова редактор левопатріотичного видання "Аврора". "І це сигнал, що наша влада не терпить, вона намагається захистити себе і позбутися погроз на свою адресу".

Це не перша публічна критика Стрєлкова на адресу уряду за ведення війни. Оскільки кампанія, яку Москва уявляла як швидку перемогу, перетворилася на болото, він став одним із найгучніших критиків російського Міністерства оборони. Він назвав Путіна "нікчемою", звинуватив його в "боягузливій бездарності" та заявив, що той неправильно оцінив хід війни на Україні.

Але, мабуть, останньою краплею стало повідомлення в Telegram в липні. Він заявив, що Росія "не переживе ще шість років правління Путіна". Через кілька днів в його московську квартиру прийшли співробітники ФСБ, де він пропрацював більше десяти років, і відвезли його.

"Звинувачення, висунуте мені, абсурдно, а утримання під вартою образливо", - заявив він суду.

Багато хто відзначає іронію в тому, що засуджений за міжнародним правом військовий злочинець потрапив у пастку не через свої злочини, а через російські закони про цензуру воєнного часу.

Стрєлков зіграв ключову роль у формуванні самопроголошеної проросійської "Донецької народної республіки" на сході України в 2014 році і деякий час займав пост міністра оборони цієї республіки. Суд Нідерландів визнав його винним у розгортанні ракетного комплексу "Бук", за допомогою якого, на думку слідчих, був збитий Boeing 777, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур.

Дружина Стрєлкова, 30-річна Мирослава Регінська, кримчанка, яка працювала його секретарем під час короткого перебування на посаді міністра оборони "Донецької народної республіки", тепер використовує його канал в Telegram для публікації повідомлень з в'язниці, де він продовжує, мабуть, безперешкодно критикувати військову стратегію і зовнішню політику Кремля.

Прихильники Стрєлкова стверджують, що його арешт був проведений з метою обмежити його вплив і не дати йому можливості кинути виклик Путіну на президентських виборах в наступному році.

"Я завжди вважав його перспективним кандидатом у президенти", - каже Олег Нельзін, друг Стрєлкова, який зараз веде його передвиборчу кампанію. "Ігор - зразок російського солдата, офіцера. Він беззаперечний герой. Це людина, яка завжди дбала про своїх солдатів. Він ніколи не відпускав їх на бійню, на якісь безглузді напади".

"Я не збираюся оскаржувати високий рейтинг Володимира Володимировича в опитуваннях - це очевидно", - продовжив він. "Але якщо він дійсно такий високий, то чого ж тоді боятися?"

Федоров, редактор газети "Аврора", сказав, що не вірить в те, що Стрєлкова звільнять до голосування в наступному році.

"Наша правоохоронна система - це машина, яка не рухається назад", - сказав він. За його словами, Стрєлкова заарештували не за його висловлювання про Путіна - він часто і "жорстко" критикує президента. Швидше, це була "сума його впливу".

У серпні Стрєлков заявив з в'язниці, що буде боротися з Путіним на виборах у березні наступного року.

"Я вважаю себе більш компетентним у військових питаннях, ніж чинний президент, і вже точно більш компетентним, ніж Міністр оборони", - йдеться в його заяві, переданій через адвоката.

"Нинішній президент занадто добрий", - продовжив він, і "водив за ніс не тільки своїх шанованих західних і київських партнерів, а й керівників наших силових структур, розвідки і військово-промислового комплексу".

Олексій Венедиктов, головний редактор російської радіостанції "Ехо Москви", вважає, що результат виборів може бути вирішений наперед, але голосування все одно має величезне значення для Кремля. Ілюзія плебісциту залишається для Путіна політично важливою, сказав він.

Особливу заклопотаність, за його словами, викликає те, як переконати ультрапатріотів - прихильників Стрєлкова і покійного глави найманців групи "Вагнер" Євгена Пригожина - проголосувати за Путіна.

"Вони побачили, що Путін слабкий, і пішли ще далі вправо", - сказав Венедиктов. Їм завжди здається, що цього мало: мало крові, мало території, мало завоювань".

"І Пригожин, і Стрєлков як би виступали від їх імені. І зараз завдання полягає в тому, щоб повернути цих людей Путіну, зробити їх лояльними Путіну, щоб Путін міг сказати: "Я твій. Я твій Пригожин. Я твій Стрільців".

Арешт Гіркіна - що відомо

21 липня 2023 року Міщанський суд Москви відправив Ігоря Гіркіна в СІЗО на два місяці. Через місяць бойовик Гіркін почав скаржитися на проблеми зі здоров'ям.

12 вересня російський суд продовжив арешт колишнього Гіркіна і залишив його в СІЗО на наступні три місяці.

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