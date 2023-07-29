Окрім дитини, до 18-річного віку підозрювана встигла отримати дві судимості.

18-річна росіянка зняла багато лесбійського порно зі своєю тримісячною донькою та злила все у мережу. Їй загрожує до 10 років колонії.

Як повідомляє Телеграм-канал Shot, треш-історія сталася у місті Нова Ляля Свердловської області. Учениця вечірньої школи Катя до 18 років встигла народити доньку. Коли дитині було лише три місяці, у молодої мами "поїхав дах": вона почала займатися з дочкою лесбійством і знімати все це на камеру.

"Усього було знято 16 епізодів. На цьому Катя не зупинилася: все, що знімала, вона виклала в Інтернет", - пише канал.

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У 15-річному віці Катю судили за заподіяння легкої шкоди здоров'ю. У 16 років – за крадіжку. Зараз на неї порушено кримінальну справу за виготовлення порнографії з неповнолітнім, їй загрожує до 10 років колонії.

Треш-новини русского мира

У Росії постійно стаються дивні події. Наприклад, кілька тижнів тому у Воронежі росіянка з арбалетом забарикадувала під'їзд житлової багатоповерхівки. Причиною інциденту стала заміна ліфтів.

Перед цим у Краснодарі 81-річна бабуся шукала кілера, щоб убити місцевого дільничного.

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