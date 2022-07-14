Підприємства також не зможуть відмовлятися від держконтрактів.

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про спеціальні заходи у сфері економіки для забезпечення Збройних сил РФ при проведенні "контртерористичних та інших операцій" за межами країни.

Документ опублікований на портал правової інформації.

Згідно з новим законом, юрособи не зможуть відмовлятися від укладення контрактів в рамках держзакупівель або держоборонзамовлення, коли ці контракти стосуються проведення таких операцій.

Влада РФ зможуть встановлювати особливе "правове регулювання трудових відносин в окремих організаціях", яке дозволить переробки, роботу вночі, у вихідні та святкові дні.

Крім цього, уряд отримав право на тимчасове розконсервування мобілізаційних потужностей і об'єктів, а також право на розбронювання матеріальних цінностей державного резерву.

Як раніше повідомляв УНІАН, керівництво Кремля намагається підтримати повномасштабну війну проти України економічними заходами. Зокрема, влада хочуть розконсервувати мобілізаційні кошти в економіці без оголошення мобілізації.

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