Росія знову потерпає від масштабних пожеж у природних локаціях, на гасіння яких немає сил і засобів

В Тюменській області масштабна пожежа охопила ціле село Успенка з околицями. Із зони лиха евакуюють населення і худобу, повідомляє Mash.

Вогнем охоплено кілька десятків будинків. Рятувальникам довелося евакуювати мешканців приватного сектору та вихованців місцевого інтернату для дітей-інвалідів – близько 450 осіб загалом.

Також з небезпечної зони евакуювали домашню худобу. З вогнем намагаються боротися понад 70 пожежників, задіяно півсотні одиниць спецтехніки, включаючи два пожежних вертольоти.

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Рух на під'їзній дорозі обмежено. Повідомляється, що вогняна стіна рухається за вітром у бік сусідніх сіл Ушаково і Перевалово.

Також телеграм-канали публікують відео, як жінка на колінах з іконою в руках молиться про припинення лиха.

Пожежі в Росії та на окупованій території

Останніми тижнями Росію та підконтрольні їй окуповані території України охопила ціла лавина пожеж – як у природних локаціях, так і на промислових об'єктах. Наймасштабнішою та епічною була пожежа на головній паливній базі Чорноморського флоту в Севастополі.

А за пару днів до цього в селищах Сосьва, Висим і Тайговий на Уралі лісова пожежа знищила більше сотні житлових будинків. Загинули люди. Фактично селище Сосьва перестало існувати.

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